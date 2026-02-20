Yenişehir'de Ramazan Denetimleri Sıkılaştı - Son Dakika
Yenişehir'de Ramazan Denetimleri Sıkılaştı

20.02.2026 14:50  Güncelleme: 15:59
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünleri satan işletmeleri denetleyerek fiyat ve hijyen standartlarını kontrol ediyor. Ekipler, tespit edilen usulsüzlükler için yasal işlem başlatıyor.

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. Ekipler özellikle temel gıda ürünleri satan marketler ile pide ve ekmek üretimi yapan fırın ve pastaneleri kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde ekmek ve ramazan pidesinin gramajı ölçülürken, marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve hijyen standartlarına uygunluğu da incelendi. Mevzuata aykırı uygulama tespit edilen, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen ya da hijyen kurallarını karşılamayan işletmelere yasal işlem uygulandı.

Yenişehir Zabıta Amirliği yetkilileri, denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü ancak ramazan ayında gıda üretimi ve satışının yoğunlaşması nedeniyle kontrollerin daha da sıklaştırıldığını belirtti. İş yerlerinde tespit edilen eksikliklerin önce uyarı yoluyla bildirildiği, gerekli görülmesi halinde ise cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Ayrıca ramazan öncesi ve sonrası yapılan denetimlerde fiyat karşılaştırması yapılarak olası fahiş artışların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca aralıksız sürecek"

Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Ancak bu kutsal ayı fırsata çevirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Market ve fırınlarda başlattığımız fahiş fiyat ve hijyen denetimleriyle fırsatçılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Halkımızın sofrasındaki ekmeğin hakkını korumak adına denetimlerimiz ramazan ayı boyunca aralıksız sürecek" diye konuştu. Kurallara uymayanlara taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özyiğit, vatandaşların alışveriş sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları veya şüpheli durumları belediyenin çözüm merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yenişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

