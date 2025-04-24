Yenişehir'de 23 Nisan Coşkusu Araçlı Kortejle Kutlandı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği araçlı şehir kortejiyle bayramın coşkusunu sokaklara taşıdı.

Yenişehir Belediyesi, milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği kortej geçişini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da gerçekleştirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Off-Road Kulübü, Mersin Motor Kulübü Derneği üyeleri, araçlarıyla Yenişehir sokaklarını gezdi, bayramın coşkusunu kente yaydı.

Belediyenin üstü açık otobüsü eşliğinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej birbirinden renkli görüntülerle şehir turu attı. Korteje katılan motosiklet, bisiklet ve off-road tutkunları, araçlarını bayraklar ve balonlarla süsleyerek bayram coşkusunu görsel bir şölene dönüştürdü.

Mersinliler de kentin en yoğun caddelerinden geçen korteji, evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkarak Türk bayrakları ve alkışlarla selamladı.

Kortej, Forum AVM önünde durarak, saygı duruşunda bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kortej, sahil şeridini takip ederek Özgecan Aslan Meydanı'na doğru ilerledi. Yol boyunca marşlar, alkışlar ve çocukların neşesi eşliğinde devam eden kortej, Özgecan Aslan Meydanı'nda son buldu.