Yenişehir'de 23 Nisan Coşkusu BETEM'lerde Kutlandı - Son Dakika
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Yenişehir'de 23 Nisan Coşkusu BETEM'lerde Kutlandı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yaptı ve çocuklarla bir araya geldi.

24.04.2025 13:08  Güncelleme: 13:34
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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye'nin iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM)'nde düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Özyiğit, "Erken çocukluk eğitiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle Beceri Temelli Eğitim Merkezlerimizi (BETEM) kurduk" dedi.

Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen BETEM ve Yenişehir Belediyesi Mehmet Sadık Gürsoy BETEM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. 3-6 yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı BETEM'lerde 23 Nisan coşkusu bu yıl da doyasıya yaşandı.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, eşi Senem Özyiğit ile birlikte kutlama programlarına katılarak, çocuklarla bir araya geldi. Miniklerin hazırladığı gösterileri büyük bir ilgiyle izleyen Başkan Abdullah Özyiğit, etkinlik sonunda tüm çocukları tek tek kutladı. Programda dans gösterileri, şiir dinletileri ve şarkılarla renklenen anlar yaşanırken, veliler de çocuklarının bu özel gündeki heyecanına ortak oldu.

Çocuklar için iyi bir eğitimin önemine dikkat çeken ve BETEM'leri de bu nedenle kurduklarını vurgulayan Özyiğit, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, sağlıklı bir çevrede büyümesi ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı ve hepimiz için çok kıymetli. Onun izinde, daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'ün vizyonu, çocuklara verdiği değerle şekillenmiştir. Çünkü çok iyi biliyordu ki bir ülkenin geleceği çocuklarının düşlerinde, cesaretinde ve yaratıcılığındadır. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Erken çocukluk eğitiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle Beceri Temelli Eğitim Merkezlerimizi (BETEM) kurduk" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de 23 Nisan Coşkusu BETEM'lerde Kutlandı - Son Dakika

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