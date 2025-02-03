Yenişehir'de Ehliyetsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazada 3 Yaralı - Son Dakika
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Yenişehir'de Ehliyetsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazada 3 Yaralı

Yenişehir\'de Ehliyetsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazada 3 Yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz sürücülerin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçlar çarpıştıktan sonra park halindeki bir araca da çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

03.02.2025 00:57  Güncelleme: 01:10
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz sürücülerin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi İznik Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mustafa A.(16) yönetimindeki 33 BTN 21 plakalı otomobil dönüş yaparken yine ehliyetsiz sürücü Mahmud B. (18) yönetimindeki 16 UE 674 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 11 ABH 939 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Mustafa A., Mahmud B. ile Berkay A. (18), yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de Ehliyetsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazada 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir'de Ehliyetsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazada 3 Yaralı - Son Dakika
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