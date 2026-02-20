Yenişehir'de Genç Kadınlara Güvenli İlişki Rehberi... Özyiğit: Yenişehir'de Hiçbir Kadın Kendini Yalnız Hissetmeyecek

(BURSA) - Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Toros Üniversitesi'nde öğrenim gören genç kadınlara yönelik farkındalık eğitimi ve etkileşimli atölye çalışması düzenledi. "Güvenli ilişki" ve "flört şiddeti" başlıklarının ele alındığı programda, genç kadınlara yasal hakları, KADES uygulaması ve koruyucu mekanizmalar anlatıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'de hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek; biz her zaman yanlarında olmaya, onları hem sosyal hem de hukuki anlamda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici bir yaklaşım benimsendi. Programla, genç kadınların romantik ilişkilerde sınırlarını tanımaları, güvenli ilişki kurma becerilerini geliştirmeleri, 6284 sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilinçlenmeleri hedeflendi.

İlişkilerde duygusal güvenlik ve sağlıklı sınırlar

Etkinliğin ilk bölümünde, Yenişehir Belediyesi bünyesinde görev yapan uzman psikolog Gülnihal Bilim tarafından "bağlanma stilleri", "güvenli ilişki" ve "flört şiddeti farkındalığı" konularında eğitim verildi. Programda; romantik ilişkilerde bağlanma biçimleri, duygusal ihtiyaçlar ve güvenli ilişki kavramı ele alındı. Katılımcıların, flört şiddetinin erken belirtilerini tanıyabilmeleri, manipülatif ve kontrol edici davranışları ayırt edebilmeleri ve sağlıklı sınır koyabilme becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapıldı. Deneyim odaklı uygulamalarla, katılımcıların kendi ilişki davranışlarını fark etmeleri ve ilişkilerde duygusal güvenlik algılarını güçlendirmeleri amaçlandı.

Yasal haklar ve koruyucu mekanizmalar anlatıldı

Programın ikinci bölümünde, Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden psikolog Selin Yaylalı tarafından kadına yönelik şiddetin türleri, etkileri ve başvuru yollarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler aktarılırken, şiddet riskinde hızlı destek alınmasını sağlayan KADES uygulamasının önemi vurgulandı. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği eğitimde, sağlıklı bir toplumun temelinin güvenli ilişkiler üzerine kurulduğuna dikkat çekildi. Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, üniversite gençliğine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

"Yenişehir'de hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümü mücadelesidir. Yenişehir Belediyesi olarak biz, şiddetin her türlüsüne 'sıfır tolerans' ilkesiyle hareket ediyoruz. Ancak bu mücadelede en güçlü gücümüz eğitim ve farkındalıktır. Genç kadınlarımızın ilişkilerinde sınırlarını bilmesi, duygusal manipülasyonu tanıyabilmesi ve en önemlisi yasal haklarına hakim olması, sağlıklı bir toplumun inşası için hayati önem taşıyor. Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliğiyle, gençlerimizi koruyucu mekanizmalarla güçlendiriyoruz. Yenişehir'de hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek; biz her zaman yanlarında olmaya, onları hem sosyal hem de hukuki anlamda desteklemeye devam edeceğiz."