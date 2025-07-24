Yenişehir'de Orman Yangınına Kontrol Tedbirleri - Son Dakika
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Yenişehir'de Orman Yangınına Kontrol Tedbirleri

Yenişehir\'de Orman Yangınına Kontrol Tedbirleri
24.07.2025 01:09
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bilecik'teki yangına karşı önlemler artırıldı, vatandaşlar uyarıldı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Bilecik'te devam eden ve rüzgarın da etkisiyle ilçe sınırına yaklaşan orman yangınına karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile gönüllüler ve muhtarlarla birlikte tedbir alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bilecik'te devam eden ve rüzgarın da etkisiyle Yenişehir sınırına yaklaşan orman yangınına karşı, olası sıçramalara yönelik önlem almaya devam ediyor. Yenişehir ilçesine bağlı köylerde, gönüllü muhtarlar ve köylülerle birlikte cephe hattı oluşturan ekipler, yangının Bursa'ya sıçramaması için tedbirleri artırdı. Konuyla alakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, doğu ilçelerde kül yağışının görüldüğünü belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer ayrıca, şehir merkezine kül düşmesinin aktif bir yangın anlamına gelmediğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bilecik'te devam eden ve Yenişehir ile İnegöl ilçelerimize doğru ilerleyen orman yangını nedeniyle, rüzgarın da etkisi ile özellikle kentimizin doğusunda bulunan İlçelerimizde kül yağışı gözlemlenmektedir. Yangın, yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte ve söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havaya rağmen, mümkün olduğunca cam ve kapılarını kapalı tutmaları. Balkon, pencere ve dış mekanlarda yanıcı materyal bulundurmamaları. Solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları. Ormanlık alanlara yaklaşmamaları ve gözlemledikleri herhangi bir riski 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ivedilikle bildirmeleridir. Kül yağışı gören vatandaşlarımızın, bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini bilmeleri önemlidir. Gelişmeler oldukça resmi kanallarımızdan bilgi verilecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de Orman Yangınına Kontrol Tedbirleri - Son Dakika

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