Yenişehir'de Uygun Fiyatlı Kent Lokantası ve Tandır Evi İnşaatı Devam Ediyor

(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'nde devam eden Kent Lokantası inşaatını yerinde inceledi.

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlarla yararlanabileceği Kent Lokantası ve Tandır Evi'ni yaşama geçiriyor. Başkan Özyiğit de Aydınlıkevler'de devam eden Kent Lokantası ve Tandır Evi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İnşaatın kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Özyiğit, şunları söyledi:

"Daha önce açtığımız Mola Evi, Yeni Kafe ve birçok sosyal projede olduğu gibi, burada da amacımız hemşehrilerimize nefes aldırmak, destek olmak. Ekrem Başkanımızın Kent Lokantası projesini kentimizde hayata geçireceğiz. Kendisine selam olsun. Ekonomik koşulların zorlaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir dönem yaşıyoruz. Bu koşullar altında halkımızı yalnız bırakmamak en büyük sorumluluğumuz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de kent lokantalarının ülke geneline yayılması gerektiğini sık sık dile getirdi. Yenişehir Belediyesi olarak Kent Lokantası için adım attık. Yanına bir de Tandır Evi ekledik. İki projemizin inşaatı devam ediyor. Kısa sürede halkımızın hizmetine açacağız. Bu lokantadan özellikle öğrencilerimiz, emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız uygun fiyatlarla yararlanabilecek."