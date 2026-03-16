Yenişehir'deki Yol Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir'deki Yol Çalışmaları İncelendi

Yenişehir\'deki Yol Çalışmaları İncelendi
16.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti heyeti, Yenişehir'deki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir ilçesindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Gürkan ve Salman, Karayolları Bursa Bölge Müdürü Umut Akyazı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akyazı, yol ve kavşak çalışmalarının hızlı gittiğini belirterek, Bilecik yolunun trafiğe açıldığını, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı ile Havaalanı Yolu Hızlı Tren Kavşağı'nın kısa sürede açılacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir'in bölgenin yıldızı olmaya aday bir ilçe olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, sayın Bakanımıza, başta Ayhan Salman vekilimiz ile tüm milletvekilimize de teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yol ve kavşaklarla Yenişehir çok daha değer kazanacak. Yollar ve kavşaklar ilçeye farklı bir hava katıyor. Bu çalışmalar ve yeni kurulacak sanayi yatırımlarla Yenişehir'in ekonomimize çok daha büyük katkıları olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yenişehir, AK Parti, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir'deki Yol Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:31:53. #7.13#
SON DAKİKA: Yenişehir'deki Yol Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.