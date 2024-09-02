Yenişehir-İznik kara yolunda motosiklete otomobil çarptı, sürücü yaralandı

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Yenişehir - İznik kara yolunda otomobilin çarptığı motosiklete sürücüsü yaralandı.

Mustafa D. (26) idaresindeki 09 JM 518 plakalı motosiklet, Alaylı Mahallesi yol ayrımında ilerlediği sırada sürücüsü öğrenilemeyen 34 HGG 317 plakalı otomobilin çarpması sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa D. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.