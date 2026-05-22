Yenişehirlioğlu Saruhanlı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

22.05.2026 15:05
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Saruhanlı'da belediyeyi ve yatırımları ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yenişehirlioğlu ilk olarak, Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

Burada konuşan Yenişehirlioğlu, muhtarların mahallelerin gözü kulağı olduğunu ve vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü, belediye meclis üyelerinin ise yerel yönetim anlayışının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Daha sonra Taşdibi Mahallesi'nde belediyeye ait mıcır üretim tesisinin açılış törenine katılan ve kurdeleyi keserek tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Yenişehirlioğlu, burada üretilen mıcırın doğrudan kırsal mahallelerdeki yollarının iyileştirilmesinde kullanılacağını, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine önemli destek sağlayacağını belirtti.

Belediyenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü bu yatırımın aynı zamanda güçlü ve vizyoner bir belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, "Saatte 150 ile 200 ton üretim kapasitesine sahip olan tesisimizin aylık yaklaşık 26 bin ton üretim gerçekleştirecek olması ilçemiz adına gerçekten önemli bir kazanım. Yaklaşık 15 milyon liralık bu yatırım sayesinde artık kaynaklarımız daha verimli kullanılacak, aracı maliyetleri ortadan kalkacak ve hizmet daha hızlı şekilde vatandaşımıza ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Saruhanlı'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yenişehirlioğlu, partililerin talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA

