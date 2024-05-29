Yer fıstığı tüketimi çocuklarda alerji riskini azaltıyor - Son Dakika
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Yer fıstığı tüketimi çocuklarda alerji riskini azaltıyor

Yer fıstığı tüketimi çocuklarda alerji riskini azaltıyor

Yeni bir araştırma, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırmada, 497 çocukla yapılan takip sonucunda, erken yaşta yer fıstığı tüketen çocuklarda alerji görülme oranının daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu bulgunun yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dair net bir kanıt olduğunu ifade etti.

29.05.2024 16:31
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Araştırma, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklukta yer fıstığının beslenme düzenine eklenmesinin ileri yaşlarda alerji geliştirmeyle ilişkisi incelendi.

497 çocukla yapılan araştırmada, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocuklarla, söz konusu dönemde tüketmeyenler 13 yaşına kadar takip edilerek kıyaslandı.

Erken yaşta fıstık tüketiminden kaçınan gruptaki 246 katılımcının 38'inde fıstık alerjisi görüldü.

Öte yandan bebeklikten itibaren yer fıstığı tüketen diğer gruptaki 251 katılımcının yalnızca 11'inde yer fıstığı alerjisi tespit edildi.

Araştırmacılardan Gideon Lack, yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dair kanıtların net olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Alerji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yer fıstığı tüketimi çocuklarda alerji riskini azaltıyor - Son Dakika

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