Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek Sergisi

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"Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" başlıklı sergi, 1 Ağustos'ta Yerebatan Sarnıcı'nda açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen sergide, Çek çağdaş heykeltıraşları Vlastimil Beranek ve Jaroslav Prosek'in eserleri sergilenecek.

Küratörlüğünü Dr. Mahir Polat ile Miroslav Kroupa'nın üstlendiği sergide suyun içine yerleştirilen kristal heykellere hayat veren cam, saydamlığı ve katılığı ile sarnıçtaki iki temel malzeme, su ve taşla uyum sağlıyor.

Yeraltı, gerçeklik algısı, mitoloji, yansıma ve geçiş temaları etrafında kurgulananan sergi, filozof Platon'un bir mağaraya zincirlenmiş insanların mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini gördüğü ve bunları gerçeklik olarak algıladıkları mağara alegorisinden yola çıkıyor.

Vlastimil Beranek'in geçmiş ve bugün üzerine odaklanan cam eserleri sarnıcın su ve taş dokusuyla etkileşime girerek Yerebatan Sarnıcı'nın su ve ışıkla elde ettiği dinamik yansıma alanlarına renk ve yansıtmayla dahil oluyor.

Jaroslav Prosek'in eserleri ise izleyiciyi yaklaşık 6 bin yıl önce Mezopotamya'da üretilen ilk camın, aynı döneme ait yarı fosil meşe ağacı malzemesiyle buluştuğu tarihe götürerek, kolektif hafızayla ve şimdiki zamanla ilgili soruları gündeme getiriyor.

Geçiş ve yansımalarla Yerebatan Sarnıcı'nda salt turistik bir gezinin sınırlarını kaldıran sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.