Yerde Yürüyebilen Drone Geliştirildi - Son Dakika
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Yerde Yürüyebilen Drone Geliştirildi

Sivas'ta liseli gençler, hem uçabilen hem de yürüme özelliği olan örümcek drone geliştirdi.

08.12.2024 00:49
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Liseli gençlerin geliştirdiği bu dron yerde yürüyor

Sivas'ta liseli gençler savunma sanayisinde çığır açacak bir gelişmeye imza attı

4 ayda geliştirdikleri dron havada uçtuğu gibi engebeli arazilerde bile yürüme özelliğine de sahip

SİVAS - Sivas'ta Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören öğrenciler, 4 aylık yoğun bir çalışmayla, otonom bir şekilde hareket edebilen ve örümcek bacaklarıyla yürüyebilen bir drone geliştirdi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören dört genç öğrenci, ekip lideri hocaları Doğan Erol'un öncülüğünde savunma sanayine katkı sunacak yenilikçi bir projeye imza attı. 4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından geliştirdikleri "örümcek drone", hem uçabilen hem de engebeli ve ormanlık arazilerde yürüyebilen benzersiz bir tasarıma sahip. 6 kanat ve 6 bacağı bulunan hibrit drone, taşıdığı yapay zeka tabanlı yazılım sayesinde üstün bir hareket kabiliyeti sergiliyor. 12 kilogram ağırlığında yük taşıyabilen ve 30 dakika uçuş süresi bulunan cihaz, özellikle zor arazi şartlarında görev yapabilmesi için tasarlandı. Üzerindeki gelişmiş kamera sistemi sayesinde asker veya belirlenen hedefleri tespit edebilen drone, otomatik iniş yaparak faydalı yükünü bırakabiliyor. Bu drone üretimindeki amacın askeri personele engebeli alanda yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Erol, "Ülkemizde son yıllarda savunma sanayi gelişmekte odluğundan dolayı yapmak istedik" şeklinde konuştu.

"Hem yerde hem havada hareket ediyor"

Erol, amacın engebeli arazide askere ulaşım sağlamak olduğunu belirterek, "Bu drone 4 ay gibi bir sürede ürettik. Teknofest'in insansız hava araçları yarışması vardı. Onla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza böyle bir şey geldi. Ülkemizde son yıllarda savunma sanayi gelişmekte odluğundan dolayı yapmak istedik. Burada amaç engebeli arazide askerimize ulaşım sağlamak. Üzerinde bulunan kamera sayesinde askerimizi 3 kilometreden tespit edebiliyor. Bu kamerayla birlikte yapay zekayı eğittiğimiz bir mimari var. Bu 6 kanadı 6 bacağı olan hibrit bir modelimiz. Hem yerde hem havada gidebiliyor" dedi.

"Kendi yer kontrol istasyonumuz var"

Takımın yapay zeka sorumlusu Süleyman Gürbüz, "Yapay zekanın eğitilmesi, programların tasarlanmasını ve kodlamaları ben yaptım. Drone 12 kilogramağırlığında yük kaldırabilir ve 30 dakika uçuş süresi var. Normalde drone da yer kontrol yazılım oluyor bunlar hazır olarak kullanılıyor. Biz kendi programımızı kendimiz oluşturduk. Yani kendi yer kontrol istasyonumuz var. Şuan sadece asker tespit edebilen sistemimiz var. Bu sistemi daha da geliştirip devletimizin savunma sanayisine katkı sağlamayız planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Müsait alana inip yürüyor"

Örümcek drone tamamen otonom çalıştığını vurgulayan Ege Altunay, "Üzerinde bulunan kamera ve yapay zekayla yerde bulunan askeri tespit etmeye çalışıyor. Askeri tespit ettiğinde ise iniş gerçekleştirip örümcek bacaklarıyla askere yaklaşarak faydalı yükü bırakıyor. Bu faydalı yük cephane veya sağlık malzemesi olabilir. Ağaçlık bir alana iniş yapamayacağı için müsait alana inip yürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sivas, Son Dakika

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