İbb'nin 1 TL Kararı Ardından Yerebatan'da İlk 5 Saatte 5 Bin Yerli Ziyaretçi... Tarihi Sarınca Halk Akın Etti

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın İstanbul'un tarihi mirasına sahip çıkma çağrısı, ilk saatlerde binlerce ziyaretçiyle karşılık buldu. Yerebatan Sarnıcı için "Türk vatandaşlarına ziyaret 1 TL" kararının duyurulmasının ardından tarihi mekanda yoğunluk yaşandı. Açıklamanın hemen ertesi günü kapılarını ziyaretçilere açan sarnıca, ilk 5 saatte 5 bin yerli ziyaretçi giriş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın İstanbul'un tarihi mirasına sahip çıkma çağrısı, ilk saatlerde binlerce ziyaretçiyle karşılık buldu. İBB Meclisi'nde yaptığı faaliyet raporu sunumunda Yerebatan Sarnıcı'nın devrine sert sözlerle tepki gösteren Nuri Aslan'ın açıklamaları karşılık buldu. "Biz onardık, biz sahip çıktık" diyerek başlayan çıkışın ardından alınan 1 TL'lik sembolik ücret kararı, daha çok vatandaşı tarihi yapıya yönlendirdi.

Uzun kuyruklar oluştu

Kararın duyurulmasıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren Yerebatan Sarnıcı'nda uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler hem tarihi yapıyı görmek hem de tartışmaların odağındaki mekana sahip çıkmak için sarnıca akın etti. İlk 5 saatlik veriye göre 5 bin yerli ziyaretçi sarnıcı ziyaret etti. Gün içinde ve ilerleyen günlerde bu sayının katlanarak arttığı belirtiliyor.

Meclis kürsüsünden çağrı: "Gelin, tarihimize sahip çıkalım"

Nuri Aslan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada yalnızca bir fiyat düzenlemesi değil, aynı zamanda bir "kamusal sahiplenme" çağrısı yaptıklarını vurgulamıştı. Aslan, İBB Miras çalışmalarıyla İstanbul'un tarihi dokusunda "adeta bir restorasyon devrimi" gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekrem Başkanımızın göreve gelmesinin ardından kurulan İBB Miras ile tabiri caizse bir devrim gerçekleştirdik. Ecdadımızın mirasına sahip çıktık. 19 tarihi türbeyi, 640 mezar ve hazireyi, 240 çeşmeyi onardık. Haliç Tersanesi'ni, gazhaneleri, baruthaneyi, siloları ayağa kaldırdık."

"Yok öyle mala çökmek"

Sarnıcın mülkiyetine ilişkin tartışmalara da sert tepki gösteren Aslan, 1 TL kararının gerekçesini şu sözlerle dile getirmişti:

"Biz onardık, biz sahip çıktık. Şimdi '15 günde boşaltın' diyorlar. Bu hukuksuzluğa karşı bugünden itibaren Türk vatandaşlarına Yerebatan Sarnıcı ziyaretini sadece 1 TL yapıyoruz. Gelin, paranızla neyin yapıldığını görün. Yok öyle mala çökmek, yok öyle yönetime çökmek."