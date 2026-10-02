Yerel basına göre Yeni Zelanda'da 15 katil balinadan 12'si öldü, kurtarma sürüyor

Yeni Zelanda'da sahile vuran katil balina sürüsündeki 12 balina ölürken, diğerlerini kurtarmak için mücadele ediliyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda'daki "Ninety Mile Beach" adlı sahile 15 katil balinadan oluşan bir sürü vurdu.

Uzunlukları 2,6 metreye kadar ulaşabilen balinaların sahilde birkaç kilometre boyunca yayıldığı görüldü.

Yetkililer ve gönüllüler, balinaları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Şu ana kadar sürüdeki 12 balina ölürken, diğerlerini kurtarmak için mücadele ediliyor.