Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 Başvuru Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 Başvuru Dönemi Başladı

Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 Başvuru Dönemi Başladı
20.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, 2026 için Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın başvuru sürecini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında 2026 başvuru döneminin başladığını duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, program kapsamında her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi desteklerinin verileceğini açıkladı. Bakan Kacır, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye topyekun kalkınma. Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendiren, illerimizin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2026 başvuru dönemi başlıyor. 81 ilde 324 yatırım konusu, her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi. İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecine ilişkin detaylara ise 'yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 Başvuru Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:56:14. #7.11#
SON DAKİKA: Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 Başvuru Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.