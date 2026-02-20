Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 Başvuru Dönemi Başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında 2026 başvuru döneminin başladığını duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, program kapsamında her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi desteklerinin verileceğini açıkladı. Bakan Kacır, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye topyekun kalkınma. Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendiren, illerimizin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2026 başvuru dönemi başlıyor. 81 ilde 324 yatırım konusu, her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi. İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecine ilişkin detaylara ise 'yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.