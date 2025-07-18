Yerin Altında Kayak Keyfi

CHANGSHA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde yerin 36 metre altına inşa edilen kapalı kayak merkezi, yaz aylarında ziyaretçilerine sıcak havalardan kaçış imkanı sunuyor. Merkezde kayak yapmanın yanı sıra çocukların karda oyun oynayabildiği ve ailelerin serin ortamda vakit geçirebildiği çeşitli alanlar da bulunuyor.
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