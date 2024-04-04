Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan mazbatasını aldı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Fatih Arslan, mazbatasını aldı.

Yerköy Adliyesinde seçim hakiminden mazbatasını alan Arslan, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'dan da görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Arslan, Yerköy'e yaptığı hizmetlerden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

Arslan, "Milletimizin emanetine sahip çıkarak, göz bebeğimiz Yerköy'ümüze hizmet için aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolda Allah bizi mahcup etmesin, ilçemize ve ülkemize en güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin." dedi.

Yılmaz da Arslan'a görevinde başarı diledi.