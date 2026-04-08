Yerköy'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ç.Ş, kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.
