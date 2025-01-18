Yerköy'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Ekipler, iş yerlerinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.