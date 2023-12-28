Yerköy Halk Eğitimi Merkezi\'nde açılan işaret dili kursu ilgi görüyor

Yerköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursu ilgi görüyor.

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan, Şehit Sedat Nezih Özok Kız Meslek Lisesi'nde devam eden işaret dili eğitiminin sürdüğünü söyledi.

Kursa her yaştan ve meslekten kişilerin katılabildiğini ifade eden Tan, "İşaret dili Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli tarafından kullanılan bir dil. İşaret dilinin yaygınlaşması, engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurmamızı sağlayacaktır." dedi.