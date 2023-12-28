 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yerköy Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu ilgi görüyor

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan, Şehit Sedat Nezih Özok Kız Meslek Lisesi'nde devam eden işaret dili eğitiminin sürdüğünü söyledi. Kursa her yaştan ve meslekten kişilerin katılabildiğini ifade eden Tan, işaret dili Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli tarafından kullanılan bir dil olduğunu belirtti. İşaret dilinin yaygınlaşması, engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurmamızı sağlayacaktır.

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi\'nde açılan işaret dili kursu ilgi görüyor
28.12.2023 - 16:44,
Abone Ol

Yerköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursu ilgi görüyor.

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan, Şehit Sedat Nezih Özok Kız Meslek Lisesi'nde devam eden işaret dili eğitiminin sürdüğünü söyledi.

Kursa her yaştan ve meslekten kişilerin katılabildiğini ifade eden Tan, "İşaret dili Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli tarafından kullanılan bir dil. İşaret dilinin yaygınlaşması, engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurmamızı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Engelliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu ilgi görüyor - Son Dakika


17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu

Son Dakika
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:28:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yerköy Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement