Yerköy ve Şefaatli'de Dolu Hasarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerköy ve Şefaatli'de Dolu Hasarı

13.06.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta sağanak ve dolu sonrası tarım arazileri zarar gördü, ekipler hasar tespiti için sahada.

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine, İl Özel İdaresi, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarına ivedilikle başladığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Tarımsal alanlarda oluşan zararların tespiti amacıyla İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada incelemelerine başlayacaktır. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, sel ve doludan etkilenen üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şefaatli, Ekonomi, Yerköy, Güncel, Yozgat, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy ve Şefaatli'de Dolu Hasarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye’ye teslim oldu Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu
Ünlülere yönelik “uyuşturucu“ soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı
Okan Buruk’tan Osimhen ve transfer açıklaması Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

21:56
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
19:57
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
19:33
Muharrem İnce: CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir
Muharrem İnce: CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 22:25:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Yerköy ve Şefaatli'de Dolu Hasarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.