Yerli Buğday Çeşitleri Yüksek Verim Sunuyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirdiği "Ziraat", "Lider", "Ergene", "Zirve", "Asia" ve "Paşaeli" adlı yerli buğday çeşitlerinden yüksek verim elde ediliyor.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve çiftçilerin yüksek verim alabilmelerini sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Hasadın başlamasıyla üreticilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Başer, ıslah ettikleri buğday çeşitlerinin veriminin üreticileri memnun ettiğini belirtti.

Amaçlarının yüksek verim sağlayan çeşitlerin ıslahı olduğunu anlatan Başer, "Ziraat' adlı makarnalık buğday çeşidimiz Türkiye değişik bölgelerinde ekiliyor. Şu anda ilk gelen sonuçlar oldukça iyi. Dekar başına 600 kilogram civarında verimler alınıyor. Bunun yanında Asia çeşidimiz, Trakya'da 600 kilogram civarında verimlere ulaşacağını gösteriyor." diye konuştu.

Başer, yerli çeşitlerin üreticilerden yoğun talep gördüğünü ifade etti.

"Çeşitler kuraklığa toleranslı"

İklim değişikliğinin etkileriyle bu yıl buğdayın kuraklıkla savaştığını vurgulayan Başer, kuraklığa daha toleranslı çeşitler geliştirmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Başer, kuraklığa dayanaklı tescilli buğdayların verimini yakından takip ettiklerini belirterek, "Ergene ve Lider çeşitlerimiz kuraklığa dayanıklıydı, bu sene tohum değişimi oldu, diğer bölgelere satıldı. Lider'in kuraklıktan daha az etkilendiği ve Orta Anadolu koşullarında iyi verimler vereceği gelen bilgiler arasında. Özellikle Zirve'nin ekildiği alanlarda dekar başına üretimde 700 kilogramları geçtiği üreticiler tarafından bize bildiriliyor. Paşaeli, 3-4 alanda ekildi, sonuçlar oldukça güzel." ifadelerini kullandı.