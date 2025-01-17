Yerli CNC Makinesi ile Dışa Bağımlılık Azaltılıyor

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Üniversite öğrencilerinden yerli CNC makinesi

Adana'dan imalat sektörünün dışa bağımlılığına yerli hamle

ADANA - Adana'da üniversite öğrencileri, tasarladıkları yerli CNC makinesiyle Türkiye imalat sektörünün dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'deki üniversite öğrencileri, yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve Türkiye imalat sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'daki Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Mühendislik Gelişim Topluluğu da yerli CNC makinesi üretti.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen'in katkıları, öğrencilerin de yaklaşık 1 yıllık emeklerinin sonucu ortaya çıkan prototip makinede sadece ana kart ile motorlar ithal durumda ve öğrencilerin onları da yerlileştirme çalışmaları sürüyor. Fabrikalara kurulacak emsalleri 250 bin lira civarında olan makinenin öğrenciler tarafından yapılan modeli ise firma sahiplerine 80 bin lira civarında satılacak.

Prototip makineyi seri üretim hale getirmek için öğrenciler yatırımcılarını bekliyor.

"Yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mühendislik Gelişim Topluluğu Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Talha Demir Mesutgil, "Makinemizin yüzde 95'i yerli. Sadece anakart ve motorları dışarıdan aldık. Onun dışında yazılım ve bütün sistemleri bize ait. Parçaların önemli bir bölümünü 3 boyutlu yazılarla yaptık. Yüzde 5'lik kısmını da yerlileştirme çalışmamız sürüyor. Ana kart ve motorları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Cihazımızı Türkiye pazarına sunmayı istiyoruz"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Musa Malkoç ise cihazı Türkiye pazarında satışa sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "İlk hedeflerimiz arasında makineyi büyütmeyi hedefliyoruz. Daha büyük bir tabla boyutuna ulaştırmak ilk hedefimiz. Sonrasında da cihazımızı Türkiye pazarına sunmayı istiyoruz. Cihazı biz yaparsak 60-80 bin TL arasında sektöre sunmayı hedefliyoruz. Şuanda emsalleri 250 bin TL. Cihazı çeşitli sempozyumlarda sunuyoruz. Üniversitemizde yapılan insansız hava araçlarının otonom uçuş kartlarının imalatını da bu makine ile yaptık" diye konuştu.