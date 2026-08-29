Yerli Esnafa Destek Vurgusu

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün bazı AVM'lerde yabancı markalar gelsin diye kira avantajları, teşvikler sağlanıyor; bizim esnafımız, bizim girişimcimiz ise yüksek kirayla, aidatla, türlü maliyetle baş başa bırakılıyor. Sonra dönüp soruyoruz: Bizden neden dünya markası çıkmıyor? Nasıl çıksın? Daha kendi memleketinde kendi markana nefes aldırmıyorsun" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Yerli esnaf kendi memleketinde üvey evlat olmayacak" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi memleketinde dükkan açan, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanımız; yabancı markadan daha ağır şartlarda ticaret yapmak zorunda kalmayacak. Bugün bazı AVM'lerde yabancı markalar gelsin diye kira avantajları, teşvikler sağlanıyor; bizim esnafımız, bizim girişimcimiz ise yüksek kirayla, aidatla, türlü maliyetle baş başa bırakılıyor. Sonra dönüp soruyoruz: Bizden neden dünya markası çıkmıyor? Nasıl çıksın? Daha kendi memleketinde kendi markana nefes aldırmıyorsun. Kazandığını yatırıma, üretime, istihdama değil; kiraya, aidata harcatıyorsun. Sonra da bu insanlardan dünyayla rekabet etmelerini bekliyorsun. Olmaz! Biz buna razı değiliz. AVM'lerde kira ve aidat sistemini adil, makul ve şeffaf hale getireceğiz. Yerli markalarımızın kendi ülkesinde dezavantajlı hale getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ama bizim meselemiz yalnızca AVM'lerdeki markalarımız değildir. Mahallesinde kepenk açan esnaf da bizim meselemizdir. Küçük işletmesiyle ayakta kalmaya çalışan vatandaşımız da bizim meselemizdir.

Üreten, yatırım yapan, yanında insan çalıştıran, kendi markasını kurmaya çalışan girişimcimiz de bizim meselemizdir. Devletin vazifesi, güçlünün önünü daha da açıp kendi insanını rekabetin insafına terk etmek değildir. Devlet, çalışanının da üreteninin de yatırımcısının da arkasında duracaktır. Biz istiyoruz ki esnafımız kazansın. Esnaf kazanınca çalışanı kazansın. Girişimcimiz büyüsün. Yerli markalarımız güçlensin. Türkiye'nin markaları dünyanın caddelerinde, dünyanın alışveriş merkezlerinde yerini alsın. Türkiye, 85 milyonluk büyük bir pazar olarak yabancı markaların iştahını kabartan bir ülke olmakla yetinemez. Biz pazar olmakla yetinmeyeceğiz; marka olacağız! Kendi insanımız üretecek. Kendi markamız büyüyecek. Dünyaya biz satacağız. Bu memleketin alın teri, bu memleketin sermayesi, bu memleketin müteşebbisi kendi vatanında üvey evlat muamelesi görmeyecek. Yerli esnafımız kendi memleketinde sahipsiz kalmayacak. Türkiye'nin alın teriyle büyüyen markaları, yarının dünya markaları olacak."