Yerli Filmlere Yabancı Yapım Desteği - Son Dakika
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Yerli Filmlere Yabancı Yapım Desteği

18.06.2026 13:05
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Yabancı filmlerin Türkiye'de çekim harcamalarına yüzde 30'a kadar destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'de çekilen yabancı filmlerin yerli ortağına ve hizmet sağlayan yerli yapımcıya harcamalarının yüzde 30'unu aşmamak üzere destek verilebilecek.

"Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sinema sektörüne yönelik destek türleri yeniden tanımlanırken, yabancı yapımların Türkiye'deki çekim harcamaları düzenlendi.

Yapım öncesi destekler, "senaryo ve diyalog yazımı desteği" ile "proje geliştirme desteği" olarak iki başlık altında verilecek.

Yapım aşamasındaki destekler ise animasyon, belgesel, kısa film, ilk uzun metrajlı kurgu film, uzun metrajlı sinema filmi, ortak yapım ve yabancı film yapım desteğini kapsayacak.

Düzenlemeyle, bir kısmı veya tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi projelerine destek sağlanabilecek. Bu kapsamda, Türkiye'de yapılan ve Bakanlıkça uygun bulunan harcamaların yüzde 30'unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcıya veya hizmet sağlayan yerli yapımcıya destek verilebilecek.

Yapım sonrası destekler arasında ise "çekim sonrası desteği", "dağıtım ve tanıtım desteği", "dizi film desteği" ile "yerli film gösterim desteği" yer alıyor.

Yönetmelikte destek başvurularına ilişkin süreçlerde de değişikliğe gidildi. Buna göre, başvuru belgeleri Genel Müdürlük tarafından incelenecek, eksiklik tespit edilmesi halinde durum başvuru sahibine bildirilecek.

Bakanlık tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar tüm belgeleri eksiksiz şekilde teslim edilmeyen projeler ise destek kurullarının gündemine alınmayacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler yeniden başvuramayacak

Dizi film desteklerine ilişkin kriterlerde de güncellemenin yapıldığı düzenlemeye göre, destek başvurusuna konu edilen her bir bölümün ilk gösteriminin, başvuru tarihinden en fazla üç yıl önce Türkiye'de kablo, uydu veya karasal yayın yapan televizyon kanallarında gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.

Bölüm başına ve toplamda verilebilecek azami destek tutarı ise her yıl bütçe imkanları doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenecek.

Düzenlemeyle, yasal takip başlatılan projeler ile aldıkları destek tutarını iade eden projeler yeniden destek başvurusunda bulunamayacak.

Kaynak: AA

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