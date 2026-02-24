Yerli İnsansız Mayın Tarayıcı Erdek'te - Son Dakika
Yerli İnsansız Mayın Tarayıcı Erdek'te

24.02.2026 12:02
Yerli üretim insansız mayın tarama aracı, Erdek'te test sürüşleri için getirildi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı Erdek'te

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı, sunum ve deneme faaliyetleri amacıyla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projelerinden mayın tarama amaçlı insansız deniz aracı, gerçekleştirilecek sunum ve deneme faaliyetleri kapsamında Erdek ilçesine getirildi. Erdek İskelesi'ne getirilen insansız deniz aracı, burada vinçle denize indirildi. Teknik kabiliyetlerinin yerinde gösterileceği ve test sürüşlerinin yapılacağı platformun, Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda test sürüşlerinin yapılacağı öğrenildi. Üzerinde ASELSAN ve SEFİNE imzaları bulunan insansız deniz aracının, özellikle mayın tespiti ve tarama görevlerinde kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi. Uzaktan kumandalı ve otonom görev yapabilme özelliğine sahip platformun, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde deniz altındaki risk unsurlarını tespit edebildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

