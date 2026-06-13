Yerli Lokomotif Tanzanya'ya İhraç - Son Dakika
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Yerli Lokomotif Tanzanya'ya İhraç

Yerli Lokomotif Tanzanya\'ya İhraç
13.06.2026 11:09
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Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen DE 10000 lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen DE 10000 manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığını belirterek, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

'TÜRASAŞ'IN BAŞARISI KITALARI AŞTI'

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden olan TÜRASAŞ'ın üretimdeki başarısının kıtaları aşarak Afrika'ya ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifimiz DE 10000, Tanzanya demir yolu filosunda hizmet verecek. Bu ihracat, yerli ve milli demir yolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜN MOTOR, İLK KEZ ULUSLARARASI PAZARA İHRAÇ EDİLECEK'

Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ-TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 hp üzeri ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor'un Tanzanya'ya ihraç edilecek lokomotifte kullanıldığını kaydetti. Uraloğlu, "Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edilecek. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Tanzanya, Ekonomi, İhracat, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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