Yerli Malı Haftası Kutlamaları Turgutlu'da Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Belediye Başkanı Çetin Akın da minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Turgut, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin Çocuk Sanat Kültür Merkezleri, çocukların gelişimi için hizmet vermeyi sürdürüyor. Okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programının ücretsiz sunarak Türkiye'de bir ilke imza atılan Mustafa Kemal Mahallesi ile Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası'nı doyasıya kutladı.

Merkezlerde, Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen'i ağırlayan çocukların yöresel kıyafetlerle sahnelediği dans gösterileri, etkinliğe renk kattı. 7 bölgenin yemek kültürünü de tanıtan minikler, yerli malı kullanmanın önemini kavradı.

"Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Türkiye'ye örnek olan Albayrak ile Mustafa Kemal Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımız, yerli üretimin ve paylaşmanın önemini öğrenirken, neşe dolu bir gün geçirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.