Yerli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Sağanak Yağış Uyarısı

11.06.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Erzurum, Artvin, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bakanlık, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra bazı bölgelerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ise Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Bayrı Burcu Bayrı:
    gelecek kuşaklar bu iklim değişikliğinin sonuçlarını daha ağır şekilde hissedecek 0 0 Yanıtla
  • Tayyar Alp Man Tayyar Alp Man:
    bu hava olayları gidip geliyo ama işçi olarak çalışmaya devam etmem lazım yağsa da çalışacağız çünkü zaten param yok evde oturacak halim yok başka da bi gelir kaynağı yok bu memlekette 0 0 Yanıtla
  • Yasin İnce Yasin İnce:
    allah korusun bizleri bu belalardan yağmur yağsın ama bu kadar kuvvetli olmasın ya halk zaten çok çekiyo böyle durumlarda can kaybı oluyo dini sorumluluklarımız vardır birbirimize yardım etmek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: Yerli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.