Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Anıtkabir\'i ziyaret etti

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, parti il başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
YMP lideri Mutlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Teoman Mutlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mutlu, deftere şunları yazdı:
"Ebedi önderimiz büyük Atatürk, kurduğun Cumhuriyeti geliştirerek korumak üzere kurduğumuz Yerli ve Milli Parti bugün huzurunuza Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanları ile gelmiş bulunuyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz Cumhuriyetimiz için yaşıyoruz. Bıraktığın her ilçeyi, her eseri canımız pahasına korumak için ant içtik. Manevi huzurunda bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mutlu, "Bugün Yerli ve Milli Parti olarak Ata'mızın huzurunda saygı duruşu için geldik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanlarımızla bugün buradan bütün Türkiye'ye atamızın ışığında nasıl ilerleyeceğimizi anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla bugün rayından çıkmış bir hükümetin nasıl Atatürk ilkelerinden de ışığından çıktığını görmüş bulunuyoruz. Kendilerini buradan ikaz ediyoruz. Atatürk ilkeleri her zaman ışığınız olsun. Ulu Önder Atatürk'ümüz 'hayatta en büyük mürşit ilimdir' diyerek ışığını aslında göstermiştir" dedi.
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