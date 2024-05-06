Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: CHP, iktidarın değirmenine su taşıyor - Son Dakika
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: CHP, iktidarın değirmenine su taşıyor

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: CHP, iktidarın değirmenine su taşıyor

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP'nin seçimde halkın mesajını almayıp iktidarın değirmenine su taşıdığını belirterek, CHP'nin bu 'son tango'nun bedelini ödeyeceğini söyledi. Mutlu, CHP'nin yaptığı hataların memlekete zarar verdiğini ve erken seçime karşı çıktığını ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin zaferle çıkması durumunda CHP'ye bakmayacaklarını belirtti ve CHP'yi uyarmayı görev saydıklarını dile getirdi.

06.05.2024 14:30
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(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP'nin seçimde halkın mesajını almayıp iktidarın değirmenine su taşıdığını belirterek, "CHP ilk seçimde iktidarla yaptığı bu 'son tango'nun bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı.

Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ana muhalefet partisi olarak yaptığı hataların memlekete zarar verdiğini ileri sürdü. Seçmenin 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'yi birinci parti çıkardığına işaret eden Mutlu, "Seçmen size dedi ki 'Sallanan bu iktidarı devirin.' Bunun yolu erken seçim iken neden tam tersi yola girip ' erken seçime gerek yok' dediniz. Yumuşama ne demek, normalleşme nedir? Siyaset yapıyorsak bunu 22 yıldır ülkeyi yönetenlere fatura etmek gerekir. Neden dernek başkanı gibi randevu isteyip 'boş koltuk' darbesi yediniz? Sizin işiniz mücadele etmektir, müsamere yapmak değildir çünkü halk mücadele istiyor çay sohbeti değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bu seçimden zaferle çıksaydı CHP'nin yüzüne bakmayacağını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Düne kadar sizinle dalga geçen iktidar şimdi neden vites değiştirdi hiç düşünmediniz mi? Yerli ve Milli Parti gerginlikten yana değildir ama göz göre göre halkın mesajını almayıp sallanan bir iktidarın değirmenine su taşıyan CHP'yi 'Tuzağa düştünüz' diyerek uyarmayı görev sayar. Siyasetin kuralları vardır. Er meydanına çıkan güreşçiler rakibini yenmek için mücadele eder, rakibi ile çay sohbeti yapmaz. Bu tür davranışlar dünyanın her yerinde iktidara yarar. Rakibi yenmeye çalışmak gerginlik ya da saygısızlık değil millete verilen sözün gereğidir. CHP ilk seçimde iktidarla Ankara'da yaptığı bu 'son tango'nun bedelini ödeyecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: CHP, iktidarın değirmenine su taşıyor - Son Dakika

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