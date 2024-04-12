Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Cumhur İttifakı\'nın İYİ Parti\'ye müdahalesini kınadı

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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyorlar. Partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın liderlerinin İYİ Parti'nin iç işlerine karıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyorlar. Meral Akşener'e akıl veriyor, yol gösteriyorlar. Ne zamandan beri bir parti başka bir partinin kurultayını yönlendiriyor. Bu da yeni moda mı? İyi Partililer neden bu duruma tepki göstermiyorlar, yoksa bağımsız değiller mi? Yerli ve Milli Parti olarak diğer partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz. Lütfen herkes kendi partisine baksın."

Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Meral Akşener Hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, basında yer alan haberlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "genel başkanlığı bırakmaması gerektiğini söylediği" iddia edilmişti.