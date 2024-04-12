Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyorlar. Partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın liderlerinin İYİ Parti'nin iç işlerine karıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyorlar. Meral Akşener'e akıl veriyor, yol gösteriyorlar. Ne zamandan beri bir parti başka bir partinin kurultayını yönlendiriyor. Bu da yeni moda mı? İyi Partililer neden bu duruma tepki göstermiyorlar, yoksa bağımsız değiller mi? Yerli ve Milli Parti olarak diğer partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz. Lütfen herkes kendi partisine baksın."
Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Meral Akşener Hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, basında yer alan haberlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "genel başkanlığı bırakmaması gerektiğini söylediği" iddia edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Cumhur İttifakı'nın İYİ Parti'ye müdahalesini kınadı - Son Dakika
Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Antalya-Denizli karayolunda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatilden dönen vatandaşlar, 2 kilometrelik yol çalışması nedeniyle tek şeritli yolda ilerliyor. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Pendik'te bir vatandaş tarafından dükkanının önünde yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Karapınarlı vatandaşlar ve ilçe dışından gelen misafirler, aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlemek ise ziyaretçilerin çok hoşuna gitti.
Düzce'de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince yapılan radar uygulamasında, selektör ile diğer sürücülere haber vermeye çalışan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi.
Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.
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