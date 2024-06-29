Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, FATF kararına tepki gösterdi

Güncel

(ANKARA) -Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri liste"den çıkarılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" mesajıyla duyurmasına tepki gösterdi. Mutlu, "Gri liste'ye bu canım ülkeyi siz sokmadınız mı? Kendi hatanı düzeltince bu başarı mı oluyor? Neyi kutluyorsunuz? Zamlar mı bitti? Asgari ücret mi arttı? Her gün yüzlerce şirket kapanıyor. Kira işini elinize yüzünüze bulaştırdınız. Limon tane ile, karpuz dilimle satılıyor. Neyi başardınız?" dedi.

Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) oluşturduğu "gri liste"den çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karar açıklanmadan sosyal medya hesabı üzerinden "başardık" şeklindeki mesajına Yerli ve Milli Genel Başkanı Teoman Mutlu'dan tepki geldi. Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gri liste'ye bu canım ülkeyi siz sokmadınız mı? Kendi hatanı düzeltince bu başarı mı oluyor?" dedi.

"Ülkeyi ve değerlerimizi yok etmeyi başardınız"

Ekonomik sorunlara dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti:

"Neyi kutluyorsunuz? Zamlar mı bitti? Asgari ücret mi arttı? Hergün yüzlerce şirket kapanıyor. Kira işini elinize yüzünüze bulaştırdınız. Limon tane ile karpuz dilimle satılıyor. Neyi başardınız?.

Nasıl insanların yüzüne baka baka 'Başardık' diyorsunuz. Evet, bir şeyi başardınız, ülkeyi ve tüm değerlerimizi yok etmeyi başardınız. Alkışlar size, ağlamak bize. Türkiye 'gri liste'den çıkarıldı. Ancak bu durum, halkımızın yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmiyor. İktidar, ülkeyi bu hale getiren politikalarını gözden geçirmelidir. Halkımızın ekonomik sıkıntılarına çözüm bulunması gerekiyor. Başarı, halkın refahı ve mutluluğuyla ölçülür, gri listeden çıkmakla değil."