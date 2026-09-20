Yerli ve yabancı turistler hafta sonu UNESCO mirası Safranbolu'yu gezdi

Yerli ve yabancı turistler hafta sonu UNESCO mirası Safranbolu'yu gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Turistler Arnavut kaldırımlı sokaklarda gezdi, müze ve konakları ziyaret edip Hıdırlık Tepesi'nden manzarayı izledi, lokum ve hediyelik eşya aldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketlilik yaşandı.
Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezdi, müze ve konakları ziyaret etti.
Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.
Kaynak: AA
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