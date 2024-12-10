Yerlikaya'dan İnsan Hakları Mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsan hakları, insan olmanın en temel değeridir. Ancak bugün, Filistin'de yaşanan soykırım, çocuk hakları ve insan hakları ihlalleri, bu evrensel değerlerin korunmasının hayati önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, savaşların yerini barışın, adaletsizliğin yerini ise hakkaniyetin aldığı bir dünya dilediğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnsan hakları, insan olmanın en temel değeridir. Ancak bugün, Filistin'de yaşanan soykırım, çocuk hakları ve insan hakları ihlalleri, bu evrensel değerlerin korunmasının hayati önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Savaş ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren masumların haklarını savunmak, yalnızca bir sorumluluk değil, insanlık onuruna duyulan saygının gereğidir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın, toplumsal barışı ve huzuru sağlamanın vazgeçilmez bir adımıdır."