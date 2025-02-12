(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Yerlikaya'dan Suriye İçişleri Bakanı'na tebrik - Son Dakika
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