Yerlikaya ve Oğuz Düzensiz Göçü Görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Oğuz ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere işbirliği konularının değerlendirildiğini kaydetti.