Yerlikaya ve Piantedosi İle Görüşme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İtalya İçişleri Bakanı Sayın Matteo Piantedosi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, sınır aşan suçlar ve terör konuları ana gündem maddelerimizdi."
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