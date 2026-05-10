Yermük Üniversitesi'nde Türkçe Öğrenenler Arttı
10.05.2026 21:24
Ürdün'de Türkçe öğrenenlerin sayısı 700'e yükseldi, Türk Dili Günü etkinliği düzenlendi.

Ürdün'de Yermük Üniversitesi'nde Türkçe öğrenenlerin sayısı son bir yıl içinde yaklaşık 300 kişi artarak 700'e yükseldi.

Ürdün'de Yunus Emre Enstitüsü ve Yermük Üniversitesi iş birliğiyle "Türk Dili Günü" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun da katıldığı Yermük Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, üniversitenin Sami ve Doğu Dilleri Bölümü Türk Dili Programı öğrencileri Türkçe şiirler okuyarak şarkılar söyledi.

Öğrencilerin dil yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği etkinlikte, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili bilgi yarışması da düzenlendi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine, Yermük Üniversitesi Sami ve Doğu Dilleri Bölümü Türk Dili Programı'nın öğrenci sayısının her yıl arttığını ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Geçen yıl büyükelçi olarak atandığım sıralar yine Yermük Üniversitesi'ni benzer bir organizasyon bağlamında ziyaret etmiştim. O zaman seçmeli olarak Türkçeyi tercih eden öğrenci sayısı 400'lerdeydi. Bugün baktığımda bu öğrenci sayısının 700'e yükseldiğini gördüm. Bu gerçekten bizleri mutlu etti." diyen Caymazoğlu, Yermük Üniversitesi ile Türkiye'deki birçok üniversite arasında çeşitli akademik işbirliği anlaşmaları olduğunu kaydetti.

Caymazoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 5 okutmanın Yermük Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdiğini, Yunus Emre Enstitüsü'nün de Yermük Üniversitesi Dil Merkezi'nde 1 Türkçe okutmanı ile ders verdiğini aktardı.

Ürdün'de Türkçeye ve Türkiye'ye büyük bir teveccüh olduğunu kaydeden Caymazoğlu, şunları söyledi:

"Amacımız, Ürdün ve Türkiye arasındaki kardeşliği ve ortak tarihi güçlendirmek; dillerin öğrenilmesini teşvik ederek Türklerin Arapça, Ürdünlülerin ise Türkçe öğrenmesini sağlamak ve böylece halklarımızı kuşaklar boyunca birbirine daha da yakınlaştırmaktır."

"Bizim için çok özel ve çok güzel bir gün"

Yermük Üniversitesi'ndeki Türk Dili Günü programına paydaş olarak destek veren Yunus Emre Enstitüsü'nün Ürdün Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise böyle bir programda bulunmalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak Türk dili ve kültürü bağlamında Yermük Üniversitesi ile güzel bir uyum içerisindeyiz. Bugüne kadar burada birçok verimli programa imza attık. Bugün Büyükelçimiz Sayın Yakup Caymazoğlu'nun da teşrifleriyle Türk Dili Günü'nü hep birlikte icra ettik. Ürdünlü üniversite gençlerinin dilimize ve kültürümüze gösterdikleri ilgi ve sevgiyi hep birlikte bir daha gözlemlemiş olduk."

Bölümün Türkçe Programı öğrencisi Bisan Havalde, "Türk Dili Günü"nün kendisi için özel bir gün olduğunu söyledi.

Havalde, etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, "Bizim için çok özel ve çok güzel bir gün. Çok eğlenceli bir etkinlikti." ifadelerini kullandı.

Bölümdeki öğrencilerin yeteneklerini gösterebilmesi için etkinliğin bir fırsat olduğunu söyleyen Havalde, "Yeni insanlarla tanışmak ve asıl Türkler Türkçeyi nasıl konuşuyorlar görmek çok güzel bir şey bence." dedi.

Kaynak: AA

