Yeryüzü Doktorları, Somali\'de Sağlık Hizmeti Verecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Somali'de, kulak, burun ve boğaz alanında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde faaliyetlerini yürüten Yeryüzü Doktorlarının gönüllü sağlık çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Somali'ye gitti.

Kulak burun boğaz cerrahı 2 doktor öğretim üyesi, anestezi uzmanı ve teknikeri, 2 ameliyathane hemşiresi, 2 proje koordinatörü ile ülkeye giden ekip, 13 Mayıs'a kadar Hargeisa şehrinde hizmet verecek.

Kentte tespit edilen 35 zorlu vakanın ameliyatını yapacak olan sağlık ekibinin kullanacağı tıbbi malzeme de Türkiye'den tedarik edildi.