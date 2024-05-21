Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanındaki gölet inşaatını durdurma kararını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanındaki gölet inşaatını durdurma kararını onayladı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanındaki gölet inşaatını durdurma kararını onayladı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanına yapılmak istenen gölet ve sulama kanalı inşaatının durdurulması kararına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddetti. İnşaatın, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle verilen durdurma kararı kesinleşti.

21.05.2024 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanına yapılmak istenen gölet ve sulama kanalı inşaatının durdurulması kararına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 1. derece sit alanı ilan edilen Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle, sulama kanalı inşaatı ile ilgili Gaziantep İdare Mahkemesi, inşaatı durdurma kararı verdi. Bu karara karşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/6 maddesi gereğince temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak reddedildi.

Bekir Sıtkı Severoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Yesemek Komisyonu'nda Aslı Ölçal Tezel, Gökhan Çeliktürk, Tarık Aytekin, Erkan Özsavaş, Dinçer Uğurluer, Özgür Girişken, Hasan Yelken yer almıştı. Komisyon, yargının bu kararı ile gerektiğinde yeniden bir araya gelmek üzere kendini feshettiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanındaki gölet inşaatını durdurma kararını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, Al Jazeera’ya hizmet sağlayan AP’nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu İsrail, Al Jazeera'ya hizmet sağlayan AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:58:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanındaki gölet inşaatını durdurma kararını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement