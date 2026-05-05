Yeşeren Kağıtlar Projesi ile Doğaya Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşeren Kağıtlar Projesi ile Doğaya Katkı

Yeşeren Kağıtlar Projesi ile Doğaya Katkı
05.05.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, atık kağıtları çiçek tohumlarıyla birleştirip ekti.

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, atık kağıtlar ve eski defterlerin içerisine koydukları çiçek tohumlarını kampüsteki alanlara ekiyor.

Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 4'üncü sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet dersi kapsamında "Yeşeren Kağıtlar Projesi"ni hayata geçirdi.

Test kitapları, kullanılmış defterler ve atık sınav kağıtlarını bir araya getiren öğrenciler, ıslattıkları kağıtları hamur haline getirdikten sonra içerisine çiçek tohumu ekledi.

Kurumaya bırakılan tohumlu kağıtların üzerine çeşitli notlar ekleyen öğrenciler, tohumları kampüsteki farklı alanlara ekti.

Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Hülya Atalay, AA muhabirine, doğaya duyarlı olmalarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Topluma Hizmet dersinin amacının öğrencilere herhangi bir konuda farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Atalay, "Biz öncelikle kendi bölümümüzü çiçeklendirdik. Bütün çevreye, özellikle çocukların bulunduğu çevrelere yayılsın istiyoruz." dedi.

Proje yürütücüsü Resim-İş Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Afacan ise geri dönüşüm odaklı proje geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kullanılmış kağıtları çalışmalarında kullandıklarını anlatan Afacan, "Bir hafta boyunca her gün atölyemize gelerek deneme süreci geçirdik. Oluyor mu, bu süreçte bizi neler bekliyor diye bekledik. Ölçtük, tarttık baştan sona defalarca bunu gözlemledik. Çiçeği kağıtta filizlendirebildiğimizi gördük ve uygulamamıza başladık." diye konuştu.

Kağıtları hiçbir kimyasal madde kullanmadan suda çözdürdüklerini dile getiren Afacan, süzgeçten geçirdikleri kağıtlara istedikleri çiçeğin tohumuyla birleştirerek kuruttuklarını kaydetti.

"Doğadan ne alırsan doğa senden onu geri alır"

Kuruyan kağıtlara sevgi, barış, mutluluk ve huzur gibi notlar yazarak bahçeye ektiklerini ifade eden Afacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerine not yazmamızın sebebi aslında insanlar nasıl sevgiyi hissediyorsa çiçekler de sevgiyi hissedebilir. Mesela annem şarkı söylerdi çiçeklere ve daha hızlı büyüdüğünü ben keşfetmiştim. Bu projemde bu da etkili oldu. Şöyle bir laf vardır, 'doğadan ne alırsan doğa senden onu geri alır.' Ben tam tersini yapmak istedim aslında. Doğaya bir şeyler vermek istedim. Doğaya katkımız olsun istedim. Aynı zamanda kağıtları çöpe atmak yerine toprağa karıştırdığımızda bize çiçek olarak bunu verdi. Ben doğaya bir şey verdim doğa da bana çiçek olarak bunu geri döndürdü."

Okuluna arkadaşlarıyla iz bırakmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Afacan, "Biz mezun olup gittiğimizde burada olmayacağız fakat birinci sınıf arkadaşlarımız onları gözlemleyip, sulayıp her zaman yanlarında olacaklar. Dördüncü sınıf öğrencisi olarak birinci sınıf arkadaşlarımıza ve doğaya bir miras bırakmış olduk. Bundan da çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşeren Kağıtlar Projesi ile Doğaya Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşeren Kağıtlar Projesi ile Doğaya Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.