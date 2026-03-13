Yeşil Gayrimenkul'e Kayyım Atandı - Son Dakika
Yeşil Gayrimenkul'e Kayyım Atandı

13.03.2026 17:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine iki şirkete kayyım atadı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde planlanan Innovia 4 projesi kapsamında mağdur kişileri dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüphelerin bulunduğu ifade edilerek, malvarlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla söz konusu şirketlere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kayyım atanmasına karar verildiği bildirildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Mart 2026 tarihli ve 2026/2606 değişik iş sayılı kararıyla Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye TMSF'nin kayyım olarak atandığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yeşil Gayrimenkul'e Kayyım Atandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yeşil Gayrimenkul'e Kayyım Atandı - Son Dakika
