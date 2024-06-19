Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben Resim Yarışması Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" temalı resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerini, çevre için yapabilecekleri konusunda teşvik etmek amacıyla "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan eserlerde, Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında yeşil gelecek için hayatın her aşamasında neler yapabileceği, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarının nasıl azaltılabileceği anlatıldı.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlen törenle sahiplerine verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Zeynep Çetin, ikincilik ödülünü Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Beyza Nur Albayrak ve üçüncülük ödülünü Adana Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hayat Toktaş kazandı.