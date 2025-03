Yeşil Sol Parti'den İmamoğlu'nun Diplomayla İlgili Karara Sert Tepki

(ANKARA) - Yeşil Sol Parti sosyal medya hesabından, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu kararın hukuksuz olduğu hiçbir yasal düzenlemeyle açıklanamayacağı tüm detaylarıyla bilindiği halde, Sayın İmamoğlu'nu tek adam rejiminin başındaki Erdoğan için tehlike olarak gören iktidar, darbe rejimlerini fersah fersah geride bırakarak, bu hukuksuz ve akıl dışı kararı hayata geçirmiştir. İktidar, saray darbesi, ayak oyunları ve hilelerle siyaseti dizayn etmekten vazgeçmelidir" denildi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İktidarın baskısı sonucunda bugün alınan bir kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Bu kararın hukuksuz olduğu hiçbir yasal düzenlemeyle açıklanamayacağı tüm detaylarıyla bilindiği halde, sayın İmamoğlu'nu tek adam rejiminin başındaki Erdoğan için tehlike olarak gören iktidar, darbe rejimlerini fersah fersah geride bırakarak bu hukuksuz ve akıl dışı kararı hayata geçirmiştir.

Her devlet kurumunu muhaliflere karşı sopa olarak kullanan iktidar, şimdi de üniversiteyi araç haline getirmiştir. Unutulmamalıdır ki, bugün iktidar baskısıyla gerçekleştirilen her bir uygulamanın gelecekte faillerine yükleyeceği ağır sorumluluklar olacak ve bu sorumlulukların hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Bu yanlıştan mutlaka ve bir an önce dönülmelidir. İktidar, saray darbesi, ayak oyunları ve hilelerle siyaseti dizayn etmekten vazgeçmelidir."