Yeşil Vatan'a 7/24 Destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan"a sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Ormanların her canlının ortak evi, nefesi ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz. Teknoloji, özveri ve sonsuz bir sadakatle, yanan her karış ormanlarımızı küllerinden yeniden yeşertmek için mücadele ediyoruz. Doğamızı korumak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır."