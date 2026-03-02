Yeşilay 106 Yaşında - Son Dakika
Yeşilay 106 Yaşında

02.03.2026 13:47
Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal, 106. yıl mesajında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, Yeşilayın kuruluşunun 106. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Köksal, mesajında, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bir asrı aşkın süredir bağımlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Yeşilayın 2026 yılı mottosunun "Geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır" olduğunu belirten Köksal, "Bu yolculuk 106 yıldır önemini artırarak devam ediyor. Bağımlılıklar bugün birlik ve beraberliğimizi zedeleyen toplumsal bir virüs haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Köksal, Yeşilayın tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık olmak üzere 5 bağımlılık alanında önleme odaklı çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Bu yılın "bağımsızlık yılı" ilan edildiğine dikkati çeken Köksal, şunları kaydetti:

"Biz bağımlılıklarla mücadele meselesini bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak 2024 yılında bağımsızlık seferberliğimizi başlattık. Bu mücadeleyi her mahalleye, her sokağa, her eve taşıyacağız. Toplumun her kesiminden insanımız ne kadar omuz verirse, o kadar kısa sürede bağımsız bir geleceğe ulaşmış olacağız. Diğer yandan bağımsızlık seferberliğini daha ileri taşımak ve daha fazla insana ulaşmak için 2026 yılını bağımsızlık yılı ilan ettik. İnsanlarımıza ulaşıp onlara Yeşilayın hizmetlerini, imkanlarını ulaştırma niyetindeyiz. Toplumumuzdaki her insan bağımsız bir gelecek ister. Bugününü ve geleceğini önemseyen herkes Yeşilaycıdır. Bu anlayışla 2026 yılı mottomuzu 'Sen de Yeşilaycısın' olarak belirledik. 86 milyon insanımız varsa, 86 milyon Yeşilaycı var demektir."

Kaynak: AA

