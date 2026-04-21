Yeşilay Artova'da Farkındalık Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Yeşilay Artova'da Farkındalık Etkinliği Düzenledi

21.04.2026 13:36
Yeşilay, Artova'da öğrencilere ve sağlık çalışanlarına bağımlılık konularında eğitim ve etkinlikler sundu.

Tokat'ın Artova ilçesinde okullarda Yeşilay'ın tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Artova Meslek Yükekokulu Genç Yeşilay gönüllüleri ile "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında Gazipaşa Ortaokulu 7 sınıf öğrencilerine Yeşilay'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Bağımlılıklardan korunma ve pasif içicilik konularında farkındalık oluşturduğu eğitimin ardından halat çekme, ip atlama ve yüz boyama etkinlikleriyle öğrenciler keyifli anlar yaşandı.

Sağlık çalışanlarına Yeşilay tanıtıldı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından Tokat Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına yönelik, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Programı kapsamında kumar bağımlılığı eğitimi ve YEDAM tanıtımı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve doğru yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA

