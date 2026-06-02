Yeşilay: Bağımlılıkla Mücadele Vatan Savunması Gibi Kutsal

02.06.2026 13:40
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, bağımlılık mücadelelerini vatan savunmak kadar değerli bulduklarını belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede çok yönlü çalışma yaptıklarını belirterek, "Bağımlı her genç vatan toprağından kaybedilmiş bir karış topraktır diye düşünüyoruz. O yüzden bağımlılıkla mücadeleyi vatan savunmak kadar kutsal görüyoruz." dedi.

Dinç, Yeşilay Ağrı Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıkla alakalı Yeşilay'ın 106 yıldan beri bir mücadele verdiğini ve önlemenin bağımlılıkla mücadelenin ana aksı olduğunu düşündüklerini söyledi.

İnsanın, ailenin ve toplumun başına gelebilecek en kötü şeyin bağımlılık olduğunu belirten Dinç, bunun önüne geçmek için Yeşilay olarak toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Dinç, bağımlılık endüstrisinin Türkiye'de her sokağa, her mahalleye girerek her insana ulaşmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Biz ülkenin bağımsızlığını, toprak bağımsızlığı kadar insan bağımsızlığına sevdalı insanlar olarak biz de bağımlılık endüstrisinden daha hızlı bir şekilde her mahalleye her sokağa girmek noktasında büyük bir kararlığa sahibiz. Rehabilitasyon çalışmaları anlamında 81 ilde 105 noktada Yeşilay Danışmanlık Merkezi'miz var." diye konuştu.

Yeşilay olarak yaptıkları önemli çalışmalardan birinin de savunuculuk çalışmaları olduğunu vurgulayan Dinç, "Yani bir yerde 'taşlar bağlanmış, köpekler salınmış'sa insanımızı korumamız mümkün olmaz. Köpekleri bağlayacağız, taşları bırakacağız ki insanımız korunmuş olacak." ifadesini kullandı.

İnsanları koruyacak kanuni düzenlemelerin yapılmasını, bu kanuni düzenlemelerin uygulanmasını ve takip edilmesini çok önemsediklerini ifade eden Dinç, "Bu amaçla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Yeşilay'ın da dahil olduğu 13 bakanımızın katıldığı yüksek kurulda bu düzenlemelerin ne olması gerektiği konusunda Yeşilay'ın tecrübesini, fikirlerini, önerilerini paylaştık." bilgisini paylaştı.

Dinç, alkolle mücadele konusunda çok kritik bir önergenin Meclis'e geldiğini ve bunun Meclis'ten geçmesi halinde bu çalışmanın alkolle mücadeleye çok ciddi bir etkisi olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Alkolle mücadele konusunda kanuni düzenlemeyi yok sayan, ihlal eden kurumların, kişilerin, kuruluşların, firmaların yaptırıma tabi tutulması ve faaliyetlerinin durdurulmasını çok önemli bulduklarını ifade eden Dinç, şöyle devam etti:

"Yine alkol endüstrisi pandemi döneminde ciddi anlamda örtük reklama ağırlık verdi. Sosyal medya kanalları üzerinden, çocuklarımızın, gençlerimizin çok çok kullandığı siteler, kanallar üzerinden onlara bilinçaltı mesajları da içeren, özendiricilik içeren çok sayıda çalışmalar yaptılar. Bunun için çok büyük bütçeler ve büyük paralar harcadılar. Çocuklarımızın, gençlerimizin zihninde bağımlı gençlik kültürü oluşturmak yönünde önemli bir adım attılar."

Dinç, Yeşilay olarak bağımsız gençlik kültürü oluşturmaya çalıştıklarını ve bağımsızlığın en çok gençlere yakıştığını söyledi.

"Alkol sosyalleşmeye yardım etmez"

Bağımlılık kapsamında gençliğini önemini işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin de en büyük kaybı gençlerinin en yetenekli ve en kabiliyetli olduğu dönemde onları kaybetmek. O yüzden bizim hiçbir gencimizi kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu noktada da hiçbir bağımlılık endüstrisine çocuklarımızı kurban vermeyeceğiz ama alkol endüstrisine hiç vermeyeceğiz. Alkolün bir sosyalleşme aracı olarak görülmesine karşıyız. Alkol sosyalleşmeye yardım etmez. Bilakis etrafınızdaki bütün iyi insanları etrafınızdan alır. Alkol problem çözmez. Bilakis problemleri arttırır."

Çocuklara, gençlere ulaşıp bağımsız gençlik kültürü inşa etmek noktasında bütün güçlerini kullanmaları gerektiğini aktaran Dinç, "Bağımlı her genç vatan toprağından kaybedilmiş bir karış topraktır diye düşünüyoruz. O yüzden bağımlılıkla mücadeleyi vatan savunmak kadar kutsal görüyoruz. Vatanı savunmak konusunda ne kadar fedakarlık yapmaya hazırsak çocuklarımızı, gençlerimizi savunmak konusunda da o kadar fedakarlık yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Dinç, çalışmalarla ilgili Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

